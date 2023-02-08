ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: تونس تنهي مشاركتها في الصدارة بمجموع 34 ميدالية من بينها 16 ذهبية

انهت العناصر البارلمبية مشاركتها في ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى "الجائزة الكبرى" في صدارة الترتيب العام بمجموع 34 ميدالية (16 ذهبية و10 فضية و8 برونزية) اليوم الأربعاء في اعقاب منافسات اليوم الثالث والأخير.



وتقدمت تونس في جدول توزيع الميداليات على العراق الذي حل ثانيا ب15 ميدالية (8 ذهبية و5 فضية و2 برونزية) واوزبكستان الثالثة ب14 ميدالية (6 ذهبية و7 فضية و1 برونزية) والمغرب صاحب المركز الرابع ب11 ميدالية (5 ذهبية و3 فضية و3 برونزية) والسعودية الخامسة ب8 ميداليات (3 ذهبية و3 فضية و2 برونزية).



وفي اليوم الختامي، توجت النخبة الوطنية ب6 ذهبيات عن طريق فضيلة النفاتي في دفع الجلة (صنف اف 54) وروعة التليلي في رمي الصحن (صنف اف 41) ومحمد فرحات شيدة في الوثب الطويل (صنف تي 38) وكذلك في سباق 400م (صنف تي 38) وسنية منصور في سباق 400م (صنف 38) ووجدي البوكحيلي في سباق 5 الاف متر (صنف تي 12).

وعادت الميداليات الفضية لكل من حاتم نصر الله في سباق 5 الاف متر (صنف تي 12) ومبروكة حميدة في دفع الجلة (صنف اف 54) وفتحية عمايمية في رمي الصحن (صنف اف 41) في حين تحصل على الميداليتين البرونزيتين امير سلطان في دفع الجلة (اف 11) ومروى البراهمي في جفع الجلة (صنف اف 32).









