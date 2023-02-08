تطاوين : استئناف الاشغال بمشروع غاز الجنوب في تطاوين خلال النصف الثاني من شهرمارس القادم (جلسة عمل)

اكد المنصف حندورة احد الاطارات الفنية بمشروع غاز الجنوب بتطاوين الذي توقفت اشغال انجازه منذ اكثر من ثلاثة اشهر بان استئناف العمل سيكون خلال النصف الثاني من شهر مارس القادم,



وافاد ذات المصدر في تصريح لمراسل وات بان جلسة العمل المنعقدة اليوم الاربعاء بمقر الولاية بحضور مسؤول بالمؤسسة التونسية للانشطة البترولية صاحبة المشروع اسفرت عن قرارات اساسية منها عودة كل العاملين في هذا الحقل والبالغ عددهم 91 عاملا واطارا فنيا الى العمل مع اضافة الذين لم يقع تشغيلهم بعد ان مروا بمختلف مراحل الانتداب الذي شمل 177 مترشحا وفق الاتفاقية المبرمة مع شركةEPPM التي تخلت عن المشروع لفائدة الشريك الصيني.



كما تقرر خلاص اجور العمال المتخلدة بذمة المشغل الاول طيلة اكثر من ثلاثة اشهر مع احالة هذه المسالة على العدالة لضمان حق العمال وفق قول المصدر .

يذكر ان هذا المشروع الذي يعتبر من اهم المشاريع في الجهة بعد الثورة كان من المقرر انطلاقه في سنة 2019 وانتهاء اشغاله بعد سنة الا ان التاخير والتعطيل الذين حصلا في اكثر من مرة جعله الى حد الان في نسبة تقدم اشغال تبلغ حوالي 16 بالمائة فقط حسب تقدير المنصف حندورة.



