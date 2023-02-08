قبلي: الاتحاد الجهوي للشغل يعقد سلسلة من الاجتماعات للإعداد للتحرك الجهوي المزمع تنفيذه يوم السبت المقبل

أفاد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي المكلف بالوظيفة العمومية، طارق بن بلقاسم، اليوم الأربعاء، بأن المنظمة الشغيلة بقبلي بصدد عقد سلسلة من الاجتماعات في اطار الاعداد للتحرك العمالي الجهوي الذي سيتم تنفيذه يوم السبت المقبل دفاعا عن الحق النقابي.



وشملت هذه الاجتماعات، وفق ذات المصدر، اجتماعا انتظم اليوم بدار الاتحاد الجهوي وخصّص لمجمع الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وذلك بالتوازي مع عقد هيئة ادارية بالاتحاد المحلي بدوز، وبالتزامن مع تنظيم اجتماع عمالي في القطاع الصحي لتنضاف جميعها الى الاجتماع الذي تم تنظيمه يوم امس الثلاثاء والذي خصص لمجمع القطاع العام والقطاع الخاص.



وقال إنّ "هذه التحركات تصبّ في مصلحة البلاد وتتطالب برفع المظالم المسلطة على النقابيين وخاصة منهم أنيس الكعبي كاتب عام نقابة الطرقات السيارة الذي يقبع في السجن مع ترويع عائلته لا لشيئ الا لانه دافع عن الحق النقابي وحق الاضراب المكفول دستوريا"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل قرر عقب اجتماع الهيئة الادارية المنعقد مؤخرا تنظيم سلسلة من التحركات الجهوية التي ستنطلق من ولاية قبلي لتعقبها عدة تحركات ستنتظم خلال الأسبوع القادم بـ 10 ولايات اخرى رافعة نفس شعار الدفاع عن الحق النقابي وعن المنظمة الشغيلة وعن الخيارات الوطنية للبلاد.



