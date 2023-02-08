قفصة: مبادرة تضامنية لجمع المساعدات لفائدة المتضرّرين من الزلزال المدمّر بسوريا وتركيا

أعلن والي قفصة، نادر الحمدوني، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة تضامنية لجمع مساعدات عينية لفائدة المتضررين من الزلزال المدمّر الذي ضرب أوّل أمس كلّا من سوريا وتركيا.

وأفاد الوالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جمع التبرعات سيكون بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة من مكونات المجتمع المدني من كشافة وهلال أحمر، إضافة إلى الاتحاد الجهوي للشغل واتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

واضاف أن عملية التجميع ستكون بصفة عاجلة وستشمل المساعدات الاغطية والملابس والأدوية، وذلك بالتنسيق مع فروع عمادة الاطباء والصيادلة بالجهة، مشيرا إلى أن هذه االمبادرة التضامنية لاقت تفاعلا إيجابيا من قبل ممثلي المنظمات ومكونات المجتمع المدني.

يشار إلى أن جلسة عمل انعقدت اليوم الأربعاء بمقر ولاية قفصة بحضور ممثلين عن فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة التونسية وعدد من مكونات المجتمع المدني عن الكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي بإشراف والي الجهة نادر الحمدوني، وخصّصت للتنسيق حول إطلاق مبادرة تضامنية لتجميع مساعدات عينية لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا.



