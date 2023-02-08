رئاسة الحكومة تدعو التونسيين إلى التبرع لفائدة المنكوبين من زلزال سوريا وتركيا

وجهت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الأربعاء الدعوة إلى كافة التونسين لاسيما المقيمين بالخارج، قصد التبرع لفائدة جرحى ومصابي الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين الشقيقتين سوريا وتركيا وجاء في نص البلاغ أن هذه الدعوة "بإذن من رئيس الجمهورية".

وأفادت بأن التبرعات المالية تحوّل إلى الحساب الجاري للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي:



RIB:10113108000707078855



IBAN:TN59 10113108000707078855



SWIFT/BIC:STBKTNTT



وتتوجه التبرعات العينية (أغدية وأغطية وأدوية ومواد اسعافية) إلى مقر الاتحاد بحي الخضراء 1 نهج المؤازرة (على نهج آلان سافاري) ولدى جميع اللجان الجهوية والمحلية للتضامن الإجتماعي بكافة ولايات الجمهورية.









