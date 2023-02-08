باجة: الأمطار الحاليّة ستساهم في تحسين حالة الزراعات وإنقاذ 25 بالمائة من المساحات المهدّدة إلّا أنّ تأثيرها على السدود ضعيف (مندوب الفلاحة)

Publié le Mercredi 08 Février 2023 - 17:16 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أفاد المندوب الجهوى للفلاحة بالنيابة بباجة، فتحي الماكني، اليوم الأربعاء، بأن الامطار المسجلة بكل مناطق ولاية باجة خلال الاسبوع الجاري ستساهم في تحسين حالة الزراعات وخاصة منها الكبرى، وفي إنقاذ 25 بالمائة من مساحة الزراعات الكبرى المهددة والتي تضرّرت كثيرا نتيجة النقص الكبير للامطار خلال الاسابيع المنقضية، لكن تأثير هذه الامطار على السدود ما زال ضعيفا، وفق قوله.

وأضاف نفس المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا، أن آخر تشخيص أظهر أن حالة 60 بالمائة من الزراعات الكبرى حسنة، و15 بالمائة منها قابلة للتحسن، و25 بالمائة منها حالتها صعبة جدا، بما يحيل على أهمية الامطار الاخيرة ودورها في تحسين حالة الزراعات خاصة في جنوب الولاية بمناطق مجاز الباب وتستور وقبلاط.

تجدر الاشارة الى ان تساقطات هامة قد سجلت بولاية باجة منذ يوم الاحد المنقضي، وسجلت امس الثلاثاء تساقطات بلغت 9 مليمترات بتيبار، ومليمتر واحد بباجة المحطّة، و2 مليمترا بكل من مجاز الباب وتستور وسد سيدى سالم وقبلاط ، و4 مليمترات بتبرسق، و3 مليمترات بكل من سد كساب وعمدون.
شريفة



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