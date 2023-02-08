سجّل إنجاز أشغال التنوير العمومي بالبرنامج الخصوصي للاستثمار 2020-2025 لبلدية فوشانة من ولاية بن عروس تقدّما بنسبة 47 بالمائة.

ووفق البيانات الرسمية المنشورة على الصفحة الرسمية لبلدية فوشانة، فقد تضمّن البرنامج الخصوصي للاستثمار المتعلق بمدّ وتعهد شبكات التنوير العمومي، 8 أحياء بالمنطقة البلدية، انطلقت الأشغال في 5 منها، وهي كل من إقامة "فاتن" والتي استكملت فيها الأشغال بنسبة 100 بالمائة، وحي الأمل الذي بلغت فيه الأشغال نسبة 90 بالمائة، وحي المنايشية الذي بلغت فيه أشغال تركيز الشبكة حدود 85 بالمائة، أما في تقسيم جنات(حي ديار الخير) فقد بلغت نسبة تقدم الأشغال حدود 75 بالمائة، بينما مازالت أعمال مدّ شبكة تنوير حي المسك في حدود 25 بالمائة.

ومن المنتظر أن تشهد بقيّة الأحياء المدرجة في البرنامج الخصوصي للاستثمار 2020-2025 انطلاق أشغال تركيز شبكة التنوير العمومي خلال الأشهر القليلة القادمة، وتتوزّع هذه الاحياء على كل من حي الطرابلسي، وحي الوفاق، وحي النصر.

وتخصّص بلدية فوشانة اعتمادات سنوية في برامجها السنوية للاستثمار لتركيز وصيانة شبكات التنوير العمومي تتراوح بين 170 و200 ألف دينار.



