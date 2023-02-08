الخطوط الجوية الروسية تستعيد رحلاتها الى تونس عبر 3 رحلات في الأسبوع بداية من 30 ماي 2023

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت''، الأربعاء، عودة رحلاتها الى تونس هذه الصائفة وذلك بداية من 30 ماي 2023.



وينتظر ان تطلق أكبر شركة طيران روسية مملوكة للدولة، رحلات جديدة منتظمة في اتجاه المطار الدولي النفيضة الحمامات، وفق بيانات نشرتها الناقلة الجوية الوطنية الروسية بموقعها الالكتروني الرسمي.



وسيتم تأمين هذا الرحلات بواسطة طائرات "أرباص" كبيرة الحجم "أ330" بحساب ثلاث رحلات في الأسبوع. وستغادر الرحلات من موسكو في اتجاه تونس أيام الثلاثاء والخميس والأحد، وفق الشركة.



وأعلنت موسكو، أواخر فيفري 2022، إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات من 36 بلدا، ردا على الحظر الذي فرضته البلدان الأوروبية على تسيير رحلات الطائرات المدنية، التي تشغلها شركات النقل الجوي الروسية أو المسجلة في البلاد.



يذكر ان الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت"، كانت قد علقت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، باستثناء المتجهة إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، منذ 8 مارس 2022 اثر الحرب الروسية الأوكرانية والظروف التي حالت دون تشغيل الرحلات الجوية.



وتبقى السوق الروسية سوق مهمة باعتبارها تضفي نوعا من التوازن من حيث موسمية النشاط من ناحية وهي سوق تتمتع بخاصية تجعل منها قليلة التأثر بالأزمات، وفق الجامعي والخبير في القطاع السياحي، معز قاسم .



وأكد قاسم ان السوق الروسية ساهمت بحوالي 21 بالمائة من الليالي المقضاة داخل المؤسسات الفندقية سنة 2019 قبل أن تتأثر بالحرب مع اوكرانيا، وقد أظهرت طلبا مهما على الوجهة التونسية وبإمكانها تدعيم عودة النشاط إلى سالف مستواه لما قبل الجائحة.



