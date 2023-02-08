تحرك احتجاجي للمعنين بالآلية 20 يوم الاثنين 13 فيفري أمام وزارة الشؤون الاجتماعية

تحرك احتجاجي للمعنين بالآلية 20 يوم الاثنين 13 فيفري أمام وزارة الشؤون الاجتماعية

Publié le Mercredi 08 Février 2023 - 16:31 قراءة: 0 د, 57 ث
      
قرر العاملون في مجال الجمعيات التي تعنى برعاية الأشخاص ذوي الاعاقة والمنظمات وفي وزارتي التربية والصحة المنضوون تحت الآلية 20، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 13 فيفري أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق ما أعلنته التنسيقية الوطنية للحركات الاحتجاجية.

ويهدف هذا التحرك الى المطالبة بتسوية وضعيات العاملين وفق الآلية 20 من كافة الجهات وفي جميع المراكز والجمعيات، "بعد 11 سنة من التهميش والعمل في وضعيات صعبة وظروف مهينة وأجور متدنية"، وفق ما جاء في بيان نشرته التنسيقية اليوم الأربعاء.

وأكد العاملون طبقا لهذه الآلية، أن هذا التحرك يأتي احتجاجا على "تواصل السياسات التي ترفض إيجاد الحلول لتسوية وضعية قطاع الآلية 20 وعدم التعامل الجدي للأطراف المسؤولة والمعنية بتشغيل هذا القطاع الهش"، ملوحوين بالدخول في اضراب جوع بداية من يوم الإثنين المقبل تزامنا مع تنفيذهم للوقفة امام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية.

كما وجهوا الدعوة، الى المجتمع المدني لمساندة مطلبهم في الادماج بالوظيفة العمومية، معتبرين، ان تسوية وضعياتهم المهنية ستمكن من القطع مع شكل من اشكال التشغيل الهش بما ينهي ما وصفوه "بمأساة العاملين ضمن الآلية 20".

ويشار الى أن أعوان الآلية 20 هم من خريجي التعليم العالي الذين يقع تشغيلهم في اطار عقود تربص، بالجمعيات والمنظمات منذ سنة 2011.

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