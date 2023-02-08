تونس ترسل طائرة مساعدات ثالثة إلى سوريا

أرسلت تونس ظهر اليوم الأربعاء طائرة ثالثة إلى سوريا، تحمل مساعدات إنسانية عاجلة وفرق نجدة وإنقاذ وفرق طبية مختصة، وذلك في اطار التضامن مع الشعب السوري بعد الزلزال الذي خلف الاف الضحايا والجرحى.



وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تم ظهر اليوم الأربعاء وبإشراف وزير الصحة علي مرابط إرسال طائرة ثالثة موجهة إلى الشعب السوري الشقيق تحمل مساعدات انسانية عاجلة وفرق نجدة وانقاذ وفرق طبية مختصة وذلك في إطار تضامن تونس مع أشقائها في مواجهة تداعيات هذه الأزمة والمساعدة من جانبها في عمليات البحث والإنقاذ والعلاج للمتضررين من الزلزال الذي جد مؤخرا بكل من تركيا وسوريا".



وتضمّ شحنات الطائرات الثلاث مساعدات إنسانية تتمثل في 28 طنا من المواد الغذائية والأدوية وحليب الرضع والأغطية والملابس التي ساهم في توفيرها عدد من مؤسسات الدولة ومنها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر التونسي.



وكانت تونس قد أرسلت، أمس، طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية العاجلة وفرق مختصة من أفراد النجدة والإنقاذ وطواقم حماية مدنية وطواقم طبية إلى الشعبين السوري والتركي.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المد التضامني الى الشعبين السوري والتركي إثر الزلزال المدمر الذي جد الاثنين الماضي بكل من تركيا وسوريا، وخلف عددا كبيرا من الوفيات والاصابات.





