كأس تونس نسخة الهادي شاكر: برنامج مباريات الدور السادس عشر

في ما يلي برنامج مباريات الدور السادس عشر لكأس تونس لكرة القدم نسخة الهادي شاكر التي ستقام على ثلاث دفعات، بداية من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال:



الأحد 12 فيفري

في ملعب منزل بورقيبة

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - الأمل الرياضي بحمام سوسة

في ملعب بوسالم الاصطناعي

الاتحاد الرياضي ببوسالم - الملعب التونسي

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي - المستقبل الرياضي بسليمان

في ملعب الرقبي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكن - المستقبل الرياضي بالرجيش

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

الهلال الرياضي الشابي - النادي الرياضي لحمام الأنف

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران

الشبيبة الرياضية بالعمران - أولمبيك سيدي بوزيد

في ملعب محمد الطمباري الاصطناعي

الجريدة الرياضية بتوزر - القوافل الرياضية بقفصة

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي - الملعب الرياضي الصفاقسي

في ملعب مقرين المعشب

جمعية مقرين الرياضية - النادي الرياضي البنزرتي

في ملعب البقالطة الاصطناعي

الغزال الرياضي بالبقالطة - البعث الرياضي ببوحجلة

في المركب الرياضي بالقصرين

المستقبل الرياضي بالقصرين - النجم الرياضي الرادسي

في ملعب بئر بورقبة الاصطناعي

نادي كرة القدم بالحمامات - الأولمبي الباجي

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين - النجم الرياضي بالمتلوي





الأربعاء 15 فيفري

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي التونسي - الأمل الرياضي بجربة

في ملعب بن قردان الاصطناعي

الاتحاد الرياضي ببن قردان - الاتحاد الرياضي المنستيري



الخميس 16 فيفري

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي - مكارم المهدية





