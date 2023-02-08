كأس تونس نسخة الهادي شاكر: برنامج مباريات الدور السادس عشر

Publié le Mercredi 08 Février 2023 - 13:35 قراءة: 1 د, 7 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور السادس عشر لكأس تونس لكرة القدم نسخة الهادي شاكر التي ستقام على ثلاث دفعات، بداية من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال:

الأحد 12 فيفري
في ملعب منزل بورقيبة
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - الأمل الرياضي بحمام سوسة
في ملعب بوسالم الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببوسالم - الملعب التونسي
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - المستقبل الرياضي بسليمان
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - المستقبل الرياضي بالرجيش
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الهلال الرياضي الشابي - النادي الرياضي لحمام الأنف
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - أولمبيك سيدي بوزيد
في ملعب محمد الطمباري الاصطناعي
الجريدة الرياضية بتوزر - القوافل الرياضية بقفصة
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - الملعب الرياضي الصفاقسي
في ملعب مقرين المعشب
جمعية مقرين الرياضية - النادي الرياضي البنزرتي
في ملعب البقالطة الاصطناعي
الغزال الرياضي بالبقالطة - البعث الرياضي ببوحجلة
في المركب الرياضي بالقصرين
المستقبل الرياضي بالقصرين - النجم الرياضي الرادسي
في ملعب بئر بورقبة الاصطناعي
نادي كرة القدم بالحمامات - الأولمبي الباجي
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين - النجم الرياضي بالمتلوي


الأربعاء 15 فيفري
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - الأمل الرياضي بجربة
في ملعب بن قردان الاصطناعي
الاتحاد الرياضي ببن قردان - الاتحاد الرياضي المنستيري

الخميس 16 فيفري
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - مكارم المهدية


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