وزارة الداخلية تحذر من وجود ضباب كثيف بالطريق الوطنية رقم 5 في الكريب

وزارة الداخلية تحذر من وجود ضباب كثيف بالطريق الوطنية رقم 5 في الكريب

Publié le Mercredi 08 Février 2023 - 11:27 قراءة: 0 د, 24 ث
      
حذرت وزارة الداخلية في بلاغ لها الأربعاء، من وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق الوطنية رقم 05 من الكلم 109 مدخل الكريب إلى كلم 119 مدينة الكريب ( ولاية سليانة).

ودعت الوزارة، مُستعملي الطريق، التعديل من السّرعة وأخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

كما يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية - 71.960.448 - 71.963.512 ، والاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.



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