إسناد درجة إنذار عالية للوطن القبلي وولايات الساحل خلال الفترة القادمة

Publié le Mercredi 08 Février 2023 - 10:45 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوّي، الإربعاء، إسناد درجة إنذار عالية (اللون البرتقالي) لولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية في خارطة اليقظة المؤمنة بالموقع الرسمي للمعهد.

ويعني إسناد هذه الدرجة، خلال الظروف المناخية الحالية، ضرورة ملازمة الحذر نتيجة لغزارة الأمطار، المتوقعة، والتي قد تتسبب في ارتفاع منسوب المياه بالمناطق المنخفضة وتشكل السيول والأودية.

ودعا المعهد إلى ضرورة الاستعلام عن الحالة الجويّة قبل الخروج وتوخي الحذر عند القيام بالأنشطة في الخارج واتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنّب السير في شبكة الطرقات الثانوية والخروج سيرا أو على متن سيّارة إلى طريق تغمره المياه أو قرب مجرى مائي والمناطق المنخفضة عند هطول الأمطار.

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