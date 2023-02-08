هيئة المحامين تدعو الى إرجاع العلاقات مع سوريا، وتفتح باب التبرعات لفائدة ضحايا الزلزال

Publié le Mercredi 08 Février 2023 - 10:38 قراءة: 0 د, 28 ث
      
دعت الهيئة الوطنية للمحامين ،السلطة السياسية إلى فك العزلة على الشعب السوري وإرجاع العلاقات الدبلوماسية فورا وعلى أعلى مستوى.

وأعربت ، وفق ما جاء في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء، عن تضامنها المطلق مع الشعبين السوري والتركي وخاصة االسوري الشقيق في المصاب الجلل المتمثل في زلزال عنيف خلف آلاف الضحايا .

وأعلنت الهيئة، ، فتح باب التبرعات النقدية والعينية لفائدة عائلات الضحايا والمنكوبين من الشعب السوري الشقيق يساهم فيها كافة المحامين على مستوى الهيئة وفروعها الجهوية.

وأكدت التزامها المطلق بكافة القضايا العربية سعيا الى مقاومة كافة مخططات التقسيم والتخريب والإفساد التى تهدد الوطن العربي.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261312



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 08 فيفري 2023 | 17 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:54 15:28 12:40 07:16 05:48
Babnet
Babnet11° Babnet % 81 :الرطــوبة
تونــس Babnet
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
11°-912°-811°-714°-915°-6
  • Avoirs en devises
    22375,1

  • (7 fev)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33534 DT        1$ =3,08967 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 fev)   1040,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   