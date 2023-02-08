هيئة المحامين تدعو الى إرجاع العلاقات مع سوريا، وتفتح باب التبرعات لفائدة ضحايا الزلزال

دعت الهيئة الوطنية للمحامين ،السلطة السياسية إلى فك العزلة على الشعب السوري وإرجاع العلاقات الدبلوماسية فورا وعلى أعلى مستوى.



وأعربت ، وفق ما جاء في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء، عن تضامنها المطلق مع الشعبين السوري والتركي وخاصة االسوري الشقيق في المصاب الجلل المتمثل في زلزال عنيف خلف آلاف الضحايا .



وأعلنت الهيئة، ، فتح باب التبرعات النقدية والعينية لفائدة عائلات الضحايا والمنكوبين من الشعب السوري الشقيق يساهم فيها كافة المحامين على مستوى الهيئة وفروعها الجهوية.



وأكدت التزامها المطلق بكافة القضايا العربية سعيا الى مقاومة كافة مخططات التقسيم والتخريب والإفساد التى تهدد الوطن العربي.







