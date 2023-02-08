فريق الحماية المدنية الأول وصل الى تركيا وانطلق في جهود الاغاثة والإنقاذ (معز تريعة)

أكد المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة، أن فريق الحماية المدنية الأول وصل الى مطار ادانا التركي على متن طائرة عسكرية، وتم توجيهه للعمل بمنطقة غازي عنتاب التى تضررت بشدة من الزلزال .



وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن الفريق سيعمل لمدة أسبوع وفق منظومة الأمم المتحدة، مشيرا الى أن الفريقين اللذين تم توجيههما إلى تركيا وسوريا يختصان في البحث والإنقاذ من تحت الأنقاض .



ومن المنتظر أن تقلع الطائرة العسكرية الثانية الى مطار حلب بسوريا اليوم ، بعد التنسيق مع المسؤولين بالمطار .



ويتكون الفريقان من ضباط وأطباء وأعوان مسعفين مجهزين بمعدات متطورة للبحث والإنقاذ وفقا للمعايير الدولية ، فضلا عن فريق أنياب للبحث عن المفقودين، وفرق طبية للتعامل مع المحاصرين تحت الأنقاض بكافة معداتها.



ولفت تريعة إلى أن الوحدة المختصة للحماية المدنية تحصلت خلال شهر جوان الفارط على التصنيف ضمن الصنف المتوسط حسب معايير الهيئة الاستشارية العليا للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة .



تجدر الاشارة الى أن تونس أرسلت ، على متن طائرتين عسكريتين، أطنانا من المساعدات الإغاثية والغذائية تتمثل في مواد غذائية وأغطية وأدوية بالإضافة إلى فريق من الحماية المدنية وطواقم طبية من وزارة الصحة ستساهم في عمليات الإنقاذ والإسعاف إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، حسب ما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي للإعلام، في المطار العسكري بالعوينة.



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمر الإثنين، بإرسال مساعدات عاجلة لكلّ من سوريا وتركيا، بعد الزلزال المدمر والقوي الذي ضرب جنوب تركيا وامتدت اهتزازاته إلى شمال سوريا.





