هيئة الصيادلة تطلق حملة تبرعات لفائدة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا

أطلق المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس حملة لجمع التبرعات من الصيادلة والمؤسسات الصيدلية لفائدة الشعبين السوري والتركي المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلدين فجر الاثنين 6 فيفري الجاري.



ولفت المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في نداء عاجل له الى أنه يمكن التبرع عن طريق صك بنكي بمقر المجلس أو بمقرات المجالس الجهوية او عن طريق تحويل بنكي على الحساب الجاري ببنك الأمان فرع الان سافاري على الرقم 07309007510556998236.



وأضاف أنه يمكن أيضا التبرع بمساعدات عينية ويمكن الاتصال بالمجلس على الاقام التالية 71797650 و 71795722.



يذكر أن الزلزال المدمرالذي ضرب فجر الإثنين 6 فيفري الجاري تركيا وسوريا، وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، خلفَ خسائر بشرية فادحة وأضراراً مادية.













