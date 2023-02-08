أكد الاتحاد الرياضي المنستيري يوم الثلاثاء أنّ وزارة الشباب والرياضة ستتكفل بخلاص معاليم استغلال ملعب حمادي العقربي برادس لفائدة كل الفرق التونسية المشاركة في المسابقات الافريقية.



وأورد في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ هذا القرار جاء بحرص من وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وذلك تفاعلا مع نداءات جمهور الاتحاد المنستيري ودعما لحظوظ الأندية التونسية في المحافل القارية والدولية.



يذكر أنّ ملعب حمادي العقربي برادس سيكون السبت القادم مسرحا لمباراة الترجي الرياضي التونسي وضيفه المريخ السوداني في لقاء الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.

كما ينتظر أن يستقبل الأحد القادم لقاء الاتحاد الرياضي المنستيري وضيفه يونغ أفريكانز التنزاني لحساب الجولة الأولى من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي.

وكان الاتحاد الرياضي المنستيري كشف في الفترة الماضية أنّ ادارة الحي الوطني الرياضي طالبت فريق عاصمة الرباط بدفع مبلغ يقدر بنحو 30 ألف دينار مسبقا كمعلوم كراء ملعب حمادي العقربي برادس والفضاءات الاشهارية وخلاص معاليم التنظيم دون اعتبار دفع ضمان مالي يقع تحديد قيمته طبقا للأضرار الحاصلة.

ويأتي ذلك بعد قرار الاتحاد الافريقي بحرمان الاتحاد الرياضي المنستيري من استغلال ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير لعد تطابقه مع كراس شروط الكاف.





