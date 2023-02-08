اتفق مسؤولون من مركز النهوض بالصادرات ودبلوماسيون من اسباينا، الثلاثاء، على تحيين الاتفاقية التي تجمع المركز بنظيره الاسباني ،وذلك على هامش الاجتماع الثامن رفيع المستوى التونسي الإسباني المنعقد في تونس.



والتقى الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، بمقر مركز النهوض بالصادرات، سفير اسبانيا بتونس فرانشيسكو خافي بويغ سورا و السفير المفوض لدعم ترشيح مدينة مالقا للمعرض الدولي 2027، جون خوساي اكسوبار ستيمنان



وتناول اللقاء الى جانب الترويج لترشح مدينة مالقا لاحتضان المعرض الدولي اكسبو 2027 ، المبادلات التجاريّة البينيّة بين تونس واسبانيا وسبل توسيع ودفع التعاون بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي.





وتقدّر صادرات تونس نحو اسبانيا، التي تمثل الحريف الرابع لتونس، ب 2581،2 مليون دينار سنة 2022، بنسبة تطور فاقت 36 بالمائة مقارنة بسنة 2021 ،في حين بلغ حجم الواردات خلال السنة نفسها 3353،5 م.د مسجلة زيادة بأكثر من 27 بالمائة بالمقارنة مع سابقتها.



واستوردت تونس من اسبانيا وفق آخر المعطيات الخاصة بسنة 2022، بالأساس، منتوجات الصناعات المختلفة بنسبة 6ر48 بالمائة والصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 7ر29 بالمائة والصناعات الغذائيّة بنسبة 6ر10 بالمائة والنسيج والملابس بنسبة 2ر10 بالمائة.



وصدرت تونس نحو السوق الإسبانيّة بالخصوص منتوجات الصناعات الغذائيّة بنسبة 4ر40 بالمائة خلال 2022 ، يليها قطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 2ر27 بالمائة .



