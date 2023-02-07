وفد دبلوماسي اسباني يروج لملف ترشح مدينة مالقا لإحتضان المعرض العالمي "اكسبو 2027 "

Publié le Mardi 07 Février 2023 - 22:19 قراءة: 0 د, 48 ث
      
استعرض وفد دبلوماسي من اسبانيا ، الثلاثاء، ملف ترشح اسبانيا لتنظيم المعرض الدولي "اكسبو 2027" بمدنية مالقا التي تشكل العاصمة الاقتصادية والتكنولوجية والسياحية لجنوب اسبانيا.

وعقد الوفد، الذي ضم سفير اسبانيا بتونس فرانشيسكو خافي بويغ سورا و السفير المفوض لدعم ترشيح مدينة مالقا للمعرض الدولي 2027، جون خوساي اكسوبار ستيمنان، جلسة عمل مع الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين وفق بلاغ اصدره المركز.

وشكلت الجلسة التي شارك فيها مسؤولون من مركز النهوض بالصادرات، فرصة لقتديم رؤية إسبانيا لاستضافة " إكسبو 2027" في مدينة مالقا الإسبانيّة تحت شعار "العصر الحضري: نحو المدينة المستدامة".

وتشكّل المواطنة والابتكار والبيئة، نقاط تلاق ومحاور نقاش حول شكل نماذج مدن المستقبل خلال إكسبو 2027 التي تعتزم مدنية مالقا الاسبانية تنظيمه علما وان المعرض يعد واجهة عرض للأفكار والاقتراحات والحلول في منوال تنمية مستدام.

وشهد اللقاء تقديم بيانات حول مضمون مفهوم مدينة المستقبل في حال استضافة مالقا لهذه الفعاليّة والتعبير عنها من خلال مجموعة متنوعة من المعارض والتظاهرات الفنيّة المصمّمة لجماهير من مختلف أنحاء العالم.



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