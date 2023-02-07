تونس ترفع عدد البلديات السياحية الى 57 بلدية بعد اصدار قائمة جديدة تضم 10 مناطق

أدرجت تونس، رسميا، 10 مناطق بلدية سياحية جديدة ضمن خارطة البلديات السياحية مما يرفع عدد هذا الصنف من البلديات إلى 57 بلدية ويتيح لها بالتالي التمتع بدعم صندوق حماية المناطق السياحية.



وتتضمن قائمة البلديات التي صدرت بالرائد الرسمي عدد 13 لسنة 2023 ، كلا من بني مطير والبقالطة والنفيضة وغمراسن والمحرس وقلعة سنان وبني خداش والسند والزارات ودخيلة توجان.



وكان وزير السياحة محمد المعز بلحسين قال في تصريح ادلي به يوم 16 جانفي 2023 بالحمامات ان هذه التصنيف يهدف الى جعل هذه البلديات، الموزّعة على عديد جهات الجمهورية، رافدا للارتقاء بالمنتوج السياحي التونسي ومزيد تنويعه.



وخصصت الحكومة، وفق تقرير ميزانية الدولية لسنة 2023، اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لصندوق حماية المناطق السياحية وستوجه هذه الموارد للنظافة والتطهير والعناية بالمحيط.



