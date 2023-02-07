تونس تحدث جائزة وطنية للتميز الرقمي تتيح للفائز الاول الحصول على مبلغ 100 الف دينار

Publié le Mardi 07 Février 2023 - 20:28 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أحدثت تونس جائزة وطنية وجوائز جهوية للتميز الرقمي تصل قيمة الأولى الى 100 ألف دينار على ان تسند مرة كل سنتين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الموافق ليوم 17 ماي من كل سنة.

وتُسند جائزة رئيس الجمهورية للتميز الرقمي، وفق امر صدر بالرائد الرسمي عدد 13 بتاريخ 7 فيفري 2023، لفائدة الأشخاص الطبيعيين من الجنسية التونسية أو المؤسسات أو المنظمات أو الجمعيات المسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات والتي تميزت بإنتاج أو تطوير منظومات أو خدمات رقمية ذات قيمة مضافة.

وينال الجائزة للأشخاص بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال، الحائزون على المراتب الثلاث الأولى وطنيا من بين اثني عشر مترشحا متأهلا جهويا ويحصل صاحب المرتبة الاولي على 100 الف دينار والثانية على 50 الف دينار والثالثة على 30 الف دينار.

وتسند لفائدة المتأهل الاول والثاني عن كل جهة، على التوالي، جائزتان بقيمة 10 آلاف دينار و 5 آلاف دينار ويجوز الجمع بين الجائزة الوطنية والجائزة المسندة على المستوى الجهوي بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال، وفق المصدر ذاته

ويحمل مبلغ الجائزة الوطنية للتميز الرقمي والجوائز المسندة للمتأهلين على المستوى الجهوي على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.

وتقدم الترشحات لنيل "جائزة رئيس الجمهورية للتميز الرقمي" إلى رئيس اللجنة الجهوية المختصة وذلك قبل يوم 1 فيفري من سنة إسناد الجائزة و تحال الترشحات المتأهلة جهويا إلى اللجنة الفنية الوطنية قبل يوم أول أفريل من سنة إسناد الجائزة.


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