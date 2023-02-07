تعيين معز المرابط مديرا عاما للمسرح الوطني

تمّ رسميا تسمية الأستاذ المسرحي معز المرابط مديرا عاما لمؤسسة المسرح الوطني، وفق ما علمت "وات" من مصدر موثوق.



ومعز مرابط هو ممثل ومخرج وأستاذ جامعي مختص في تقنيات ومناهج التمثيل والأداء، ناشط وخبير في المجال الثقافي، عضو المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون – بيت الحكمة، حاصل على الدكتوراه من جامعة السوربون الجديدة، معهد الدراسات المسرحية باريس في اختصاص المسرح وفنون العرض (2007) وحاصل على شهادة الدراسات المعمقة من جامعة باريس X – نانتير في نفس الاختصاص (1999)، وهو خريج المعهد العالي للفن المسرحي بتونس- شهادة الاستاذية تمثيل واخراج.

إلى جانب مسيرته كأستاذ جامعي وباحث اكاديمي، وإشرافه على قسم الفنون والتقنيات الدرامية بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس، لمعز المرابط مسيرة فنية في المسرح والسينما، بالإضافة لتجربته كناشط وخبير ثقافي على المستويين الوطني والدولي.



وتولى معز المرابط الإدارة العامة للمركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون، وإدارة مهرجان الحمامات الدولي (الدورتين 52 و53)، إضافة لمساهمات وتجارب عديدة له كمدير فني وخبير ومستشار وعضو لجان تحكيم للعديد من البرامج والمشاريع والمهرجانات والمؤسسات الفنية والثقافية في تونس والخارج، وهو من مؤسسي ورئيس سابق للجمعية التونسية لخريجي معاهد الفنون الدرامية، وعضو مؤسس لجمعية الفن الحي وعضو سابق للمكتب التنفيذي لنقابة مهن الفنون الدرامية.

ولمعز المرابط العديد من المشاركات في ندوات علمية والمساهمات البحثية والنقدية المنشورة في تونس وخارجها.



