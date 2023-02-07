بطولة النخبة لكرة اليد: انهزام مكارم المهدية أمام نادي ساقية الزيت

Publié le Mardi 07 Février 2023 - 17:43 قراءة: 1 د, 2 ث
      
انهزم مكارم المهدية اليوم الثلاثاء أمام ضيفه نادي ساقية الزيت بنتيجة 23-25 في مبارة متقدمة لحساب الجولة الثالثة عشرة من بطولة النخبة لكرة اليد.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الضيوف بنتيجة 12-11.
وبهذه النتيجة، رفع نادي ساقية الزيت رصيده الى 34 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد مكارم المهدية عند النقطة 24 في المركز الخامس مناصفة مع بعث بني خيار ونسر طبلبة.
وتستكمل غدا الأربعاء انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر مباريات الجولة الثالثة عشرة وفق البرنامج التالي:

في قاعة بني خيار
البعث الرياضي ببني خيار - النادي الافريقي
في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - نادي كرة اليد بقصور الساف
في قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - جمعية الحمامات
في قاعة قصر هلال
النادي الرياضي الهلالي - الترجي الرياضي التونسي
في قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - النجم الرياضي الساحلي

وفي ما يلي الترتيب الآني على ضوء انتصار نادي ساقية الزيت على مضيفه مكارم المهدية

الترتيب ن ل
الترجي الرياضي 36 12
نادي ساقية الزيت 34 13
النادي الافريقي 30 12
النجم الساحلي 29 12
نسر طبلبة 24 12
بعث بني خيار 24 12
مكارم المهدية 24 13
النادي الهلالي 21 12
سبورتينغ المكنين 21 12
جمعية الحمامات 18 12
نادي كرة اليد بقصور الساف 17 12
نادي كرة اليد بجمال 14 12

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