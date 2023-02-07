النجم الساحلي ينظم دورة دولية لكرة القدم لاقل من 12 و10 سنوات بمشاركة اندية اسبانية وفرنسية بارزة

ينظم النجم الساحلي يومي 25 و26 فيفري الجاري دورة دولية لكرة القدم للشبان في صنفي تحت 12 و10 سنوات حسب ما كشفت عنه ادارة فريق جوهرة الساحل واللجنة المنظمة في لقاء اعلامي اليوم الثلاثاء بمدينة سوسة.

وافاد المنظمون ان الدورة الخاصة بالفئة العمرية لاقل من 12 سنة ستعرف مشاركة اندية النجم الساحلي والترجي الرياضي والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان واولمبيك مرسيليا واولمبيك ليون.

اما الدورة الخاصة بالفئة العمرية اقل من 10 سنوات، فستشهد مشاركة النجم الساحلي والترجي الرياضي والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي واولمبيك مرسيليا واولمبيك ليون.

واضافت الجهة المنظمة عن الدورة ان المباريات ستقام في اليوم الاول بمركز تكوين الشبان للنجم الساحلي على ان تدور في اليوم الثاني صباحا بمركز تكوين الشبان للنجم الساحلي ومساء بالملعب الاولمبي بسوسة.



