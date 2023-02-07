انطلاق فعاليات تظاهرة "بن عروس تقرأ تونسي" بفضاء المكتبة المغاربية ببن عروس

يحتضن فضاء المكتبة المغاربية ببن عروس انطلاقا من اليوم الثلاثاء تظاهرة "بن عروس تقرأ تونسي" والتي تندرج في إطار الأنشطة المصاحبة للمعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الرابعة من ومساهمة من الجهات المنظمة في البرنامج الثقافي في الجهات.



وتتضمن التظاهرة التي تنظمها المكتبة المغاربيّة وجمعيّة أحباء المكتبة والكتاب بالتعاون مع جمعيّة العلوم والتكنولوجيا ببن عروس مسابقات ومطالعات ومنبر حوار ولقاء أدبي وورشات تنشيطيّة.



وانطلقت التظاهرة اليوم الثلاثاء بتنظيم مسابقة جهويّة لليافعين في إعداد برمجيّة حول كتب الأطفال التونسيّة المتوفّرة في رصيد المكتبة، قبل أن يفسح المجال في الفترة المسائية و على امتداد باقي ايام التظاهرة التي تتواصل الى غاية يوم 15 فيفري الحالي للورشات المؤطرة ،



ويشمل برنامج هذه التظاهرة خلال الفترة المسائية تنظيم ورشة في الخط العربي بتأطيرمن الأستاذ توفيق العيساوي ، في حين يخصّص يوم غد الأربعاء لورشة الكتابة التي تؤطرها الكاتبة هيام الفرشيشي وورشة في القصة المصورة من تأطير الاستاذ توفيق الكوكي.



وتتواصل الورشات حتى صبيحة يوم الخميس 9 فيفري مع ورشات في المطالعة الحرة الى جانب برمجة منبر حوار بداية من الساعة الثالثة مساء حول المعالجة الابداعية لقضايا الشباب باستضافة الدكتور الطيب الطويلي والروائية وفاء غربال والكاتب رضا عباس الخضرواي وتدير اللقاء الكاتبة هيام الفرشيشي.



وتختتم التظاهرة يوم الأربعاء 15 فيفري بلقاء مع الكاتب طارق اللموشي لتقديم آخر إصداراته وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحا.



