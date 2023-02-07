قال مدرب الأهلي المصري مارسيل كولر، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن فريقه على أتم الاستعداد لتحقيق نتيجة الفوز أمام نادي ريال مدريد والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمغرب.



وأضاف كولر، خلال ندوة صحفية قبيل المباراة، التي ستجرى غدا الأربعاء على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أن اللاعبين تحذوهم عزيمة قوية لتحقيق الفوز وإيقاف خطورة نادي ريال مدريد وبالتالي التأهل إلى نهائي هذه التظاهرة العالمية.

وتابع أن المجموعة جاهزة لخوض مباراة كبيرة على الرغم من قوة الفريق الخصم مشيرا إلى أن الإرادة وتظافر جهود جميع مكونات الفريق المصري كلها عوامل تصب في اتجاه تحقيق نتيجة إيجابية.

وبعد أن اعتبر أن المباراة ستكون الأهم في تاريخ النادي، قال كولر إن اللاعبين سيخوضون اللقاء بخطة هجومية في سعيهم للتحكم في مجريات اللعب وخلق محاولات لتسجيل هدف مبكر والفوز في المباراة.

واستطرد قائلا إن الأهلي سيواجه خصما قويا يتوفر على لاعبين كبار فضلا عن دكة احتياط قادرة على تقديم الإضافة النوعية، مما يستدعي الحيطة والحذر، وتطبيق اللاعبين للخطة بشكل جيد لجعل نتيجة المباراة في صالح الفريق.

وبدأ الأهلي المنافسات بشكل جيد من خلال تحقيق انتصارين الأول ضد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة والثاني أمام فريق سياتل ساوندرز الأمريكي (1-0).

ويشارك الأهلي في البطولة باعتباره وصيف رابطة أبطال إفريقيا، بينما تأهل ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية بفوزه برابطة أبطال أوروبا على ليفربول.





