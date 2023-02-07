بطاقات إيداع بالسجن في حق اطار بالديوانة واخرين... التفاصيل ...

Publié le Mardi 07 Février 2023 - 16:27 قراءة: 0 د, 33 ث
      
صرح جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتداءية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها ل" باب نات" اليوم الثلاقاء 7 فيفري 2023 انه بخصوص ملف الفساد المتعلق بشهائد رفع اليد الخاص بعدد من السيارات المستخرجة بوجه غير قانوني بمقابل مالي بمكتب الديوانة بسيدي بوزيد تم اليوم إحالة 7 ملفات على النيابة العمومية التي قررت فتح بحث تحقيقي في كل واحد منهم من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و السرقة باستعمال خصائص الوظيف و الارشاء و الارتشاء .

واكد محدثنا ان قاضي التحقيق اصدر 9 بطاقات إيداع بشان عدد من المتهمين من ضمنهم 7 بطاقات إيداع بشأن الإطار الديواني و ذلك بالسجن المدني بسيدي بوزيد .


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