ارتفاع عدد الاصابات الجديدة بكوفيد 19 خلال الاسبوع المنقضي واستقرار في عدد الوفيات

ارتفاع عدد الاصابات الجديدة بكوفيد 19 خلال الاسبوع المنقضي واستقرار في عدد الوفيات

Publié le Mardi 07 Février 2023 - 16:26 قراءة: 0 د, 26 ث
      
كشفت ارقام نشرتها وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، حول الوضع الوبائي في تونس خلال الاسبوع الممتد من 30 الى 5 فيفري 2023، ارتفاع عدد الاصابات الجديدة الى 121 اصابة مقابل 78 اصابة خلال الاسبوع السابق.

واشارت ذات الارقام ان نسبة التحاليل الايجابية بلغت 11,77 بالمائة من ضمن 1028 تحليلا تم القيام بها في ذات الفترة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال ذات الفترة 4 وفيات ليبلغ العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الفيروس في تونس في مارس 2020، نحو 29312 وفاة.

وسجلت الوزارة قبول 13 حالة جديدة في المستشفيات والمصحات الخاصة.




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