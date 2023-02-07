تقدّمت أشغال مشروع حماية مدينة نفطة من ولاية توزر بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة، وهي نسبة اعتبرها رئيس بلدية نفطة، مراد الأسود، دون المأمول، خاصة وأنّ الأشغال توقفت في الفترة الأخيرة لأسباب متّصلة بالمقاول.





وأضاف الأسود، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه من المنتظر أن تستأنف الاشغال في موفى الأسبوع الجاري، بعد إتمام تزوّد المقاول بالمعدات اللازمة، موضحا أن الاشغال المنفذة حتى الآن والمدرجة ضمن المكوّن الأول تتعلق بمد قنوات تصريف مياه الامطار في شارع فلسطين التي أنجزت بعد، فيما تشهد منطقة البياضة بمدينة نفطة تقدّما بحوالي 30 بالمائة في مد القنوات.



وأشار إلى أنّ الاشغال المدرجة ضمن المكون الثاني لم تنطلق حتى الآن، وتتعلق بحماية منطقتي الزاوية والباومة المطلتين على واحة رأس العين.

وبيّن أن تكاليف مشروع حماية مدينة نفطة من الفيضانات في قسطه الثاني تقدر بنحو 6 ملايين دينار، ويمتد تنفيذه سنة كاملة (انطلقت أشغاله منذ شهر أوت 2022)، وتتمثل مكوناته في حماية منطقة البياضة وشارع فلسطين، وحماية منطقتي الزاوية والباومة بجدار واق من الاسمنت، مع استعمال التشبيك بالحجارة.



