اتصالات تونس توقع مذكرة تفاهم مع إي أند انترناشونال

وقعت شركة إتصالات تونس أمس، الإثنين، مذكرة تفاهم مع شركة "إي أند انترناشونال" بغاية الانضمام إلى برنامج «e& partner networks»، الذي تم إطلاقه لتأسيس شبكة شراكات خاصة بمجموعة "أي أند" للتعاون مع شركات الاتصالات العاملة في الأسواق الإقليمية.



وأفادت اتصالات تونس أنّها أوّل شركة تنضّم إلى برنامج e& partner networks للاستفادة من الخبرات والتقنيات والخدمات، التّي تمتلكها مجموعة "إي أند"، ومن الجهود، التّي تبذلها لدعم المشغلين الإقليميين والدوليين لتحقيق النمو المستدام وتوفير أفضل الحلول لتعزيز تجربة الحرفاء.



وتحدد مذكرة التفاهم، التّي تولّى توقيعها كل من الرئيس المدير العام لاتصالات تونس، الأسعد بن ذياب، والرئيس التنفيذي لشركة «إي أند إنترناشونال»، ميخائيل جيرشوك، إطار التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات لتطوير الخدمات التجارية وشبكات التزويد وقنوات المبيعات بالجملة والخدمات الجوّالة الدولية بالإضافة إلى توفير أحدث التقنيات المبتكرة.



واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي أند"، حاتم دويدار، أنّ "إمضاء بروتوكول التعاون مع اتصالات تونس يمثل خطوة مهمّة نحو تكريس رؤية المجموعة في إرساء شراكات مع المؤسسات العاملة في القطاع لتعزيز نمو الأعمال المستديم وربط المجتمعات في كافة الأسواق العالمية من خلال الاستفادة من مكانة مجموعة إي أند كواحده من رواد مزودي الاتصالات في العالم. ونحرص على تقديم الدعم المطلوب لشركات الاتصالات العاملة في الأسواق الإقليمية من خلال برنامج e& partner networks لمشاركة تجربتنا وخبراتنا كمزودين لأحدث التقنيات والحلول الرقمية المبتكرة في صناعة الاتصالات".



وصرّح الرئيس المدير العام لاتصالات تونس "يسعدنا أن نكون أول شركة تنضم إلى برنامج e& partner networks، لمجموعة إي أند لتوسيع نطاق التعاون فيما بيننا وتبادل الموارد وزيادة قاعدة مشتركينا وتطوير الابتكار في خدماتنا. ونتطلع إلى تفعيل هذا البرنامج لبناء علاقة تعاون قوية ودائمة من شأنها أن تعود بالفائدة على حرفائنا".







