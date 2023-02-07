تشرع مصالح بلدية بوعرادة بسليانة خلال الأسبوع الجاري في تنفيذ قرارات هدم لعدد من الأكشاك والمحلات السكنية المخالفة، وذلك بالتنسيق مع السلط المحلية والمصالح الأمنية والسلط الجهوية، حسب ما ذكرته، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس بلدية بوعرادة منية الهمام.

وأضافت الهمامي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القرارات صادرة عن المجلس البلدي وتشمل كشكين على الطريق الجهوية 47 ووسط المدينة، فضلا عن محلات سكنية شيّدت بدون تراخيص من مصالح البلدية أو مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والفروع الجهوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.



وبيّنت أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو القضاء على الإنتصاب الفوضوي خاصة وسط المدينة وبمفترق طريق العروسة وطريق الفحص، حيث يتعمّد عدد من أصحاب المقاهي أو باعة الخضر إستغلال الرصيف، ما يدفع بالمترجلين للمرور وسط الطريق وماقد ينجر عنه من حوادث ومخاطر خاصة على الأطفال والمسنين.

ودعت كافة متساكني بوعرادة إلى إحترام القانون الذي ستعمل بنفسها على تطبيقه على الجميع دون إستثناءات، وفق تعبيرها، موضّحة أنها ليست ضدّ خلق موارد رزق بل تطمح لأن تكون مدينة بوعرادة جميلة وتتحقق فيها جميع مقومات العيش الكريم.

وبخصوص مشروع دار الخدمات المعطّل منذ أكثر من سنتين، أوضحت الهمامي أنه رغم انتهاء أشغاله منذ 4 سنوات تقريبا، ورغم احتواء المقر على عدة مكاتب، إلّا أنّه يفتقر إلى عناصر بشرية وممثلي الإدارات الجهوية.

وبيّنت، في هذا الصدد، أنه تمت مراسلة مختلف الإدارات الجهوية لتعيين ممثليها بهذه المؤسسة لتقريب الخدمات من المواطن في ظلّ عدم توفّر وسائل نقل تربط بين معتمدية بوعرادة ومركز الولاية لكن دون جدوى، مطالبة بإيجاد حلول لهذا الإشكال في أقرب الآجال.



