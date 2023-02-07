تسلمت بلدية نبر من ولاية الكاف، موفى الأسبوع المنقضي المخطط المناخي المحلي للبلدية، وهو مشروع يندرج في اطار دعوة المجتمع الدولي لتشريك المدن والجماعات المحلية في دعم الجهود الوطنية المتعلقة بمجابهة تغير المناخ ووضع اليات فعّالة لإرساء العدالة المناخية في المدن التونسية.



ويهدف هذا المشروع الى تأطير الأطراف الفاعلة من ممثلي البلديات والهياكل العامة والخاصة والهيئات المدنية المحلية والشباب الناشط في المجال البيئي والمناخي ووسائل الاعلام المحلية، وتحفيزها على المشاركة في العمل المناخي المحلي والتوقّي من مخاطره على مختلف أوجه الحياة، وفق ما أكده رئيس البلدية رمزي الدشراوي.



واعتبر مدير مشروع "مدن تونسية صامدة" صابر بن عمار، ان المخطط المناخي لبلدية نبّر، الذي فرضته التطورات المناخية العامة بالبلاد والخاصة ببلدية نبّر والذي تمت صياغته بصفة تشاركية وبمتابعة وتوجيه من خبراء مختصين في المجال، سيعمل على توسيع المساحات الخضراء واستغلال المياه المستعملة في القطاع الفلاحي وتوسيع دائرة التشجير سواء تعلق الامر بمحيط المدينة او بداخلها او بمناطقها الغابية والفلاحية وحماية الغابات من الحرائق عبر تركيز محطات انذار مبكر وصيانة الاودية وتركيز حواجز خضراء وتحفيز الفلاحين والمعنيين على اعتماد زراعات مقاومة للجفاف وتنويع مصادر الطاقة المتجددة واستغلال الشمسية المتوفرة منها.



واضاف في تصريح ل"وات" ان هذا المخطط فرضته الى جانب التغيرات المناخية ظواهر عديدة من بينها ظاهرة الانجراف والتعرية التي تعاني منهما بلدية نبر، ازمة النفايات وشح المياه الذي بات يهدد الطابع الفلاحي للبلدية.



وقال الخبير في الهندسة المائية والتكنولوجيات الحديثة انيس البوسالمي، ان التغيرات المناخية باتت واقعا على غرار التناوب الحاصل بين سنوات من الجفاف وأخرى من الفيضانات وان الوضع يستوجب التعاطي معه ووضع مخططات قادرة على التخفيف من مخاطره ومواجهته بجملة من الحلول والبدائل.



وابرز في تصريح ل،وات" ان الدراسات المختصة تفيد بوجود ارتفاع بين درجتين واربع درجات في المعدلات العادية للحرارة، وهو ما يتسبب في نظره في ظاهرة الاجهاد الحراري وما تخلفه من انعكاسات سلبية على الغطاء النباتي والبيئة عموما، كما يتسبب الاجهاد الحراري في توسع عمليات الانجراف وانتشار وتكاثر الحشرات وتوالدها وانتشار عدة امراض.



وتدفع هذه المخاطر، وفق ذات المصدر، بالمجتمع الدولي الى البحث عن حلول وتشريك واسع للفاعلين بهدف الحدّ منها، وذلك من خلال التشجير والحد من الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئية والحرائق وحوكمة التصرف في المياه والتوجه نحو الزراعات المباشرة والبحث عن زراعات ملائمة للتغير وأخرى بديلة، إضافة الى التوجه نحو الاستغلال المحكم للطاقات المتجددة وتركيز المواجل.



يشار الى ان بلدية نبّر القريبة من سدّ ملاق، تراجعت فيها المعدلات المطرية، كما هو الشأن بالنسبة لكثافة الغطاء البناتي وتوقفت اودية "دائمة" وتحول بعضها الى اودية "موسمية" على غرار وادي "الماء" الذي يشق المدينة



ويامل متساكنو الجهة في ان يساهم سد ملاق الجديد، الذي هو بصدد الإنجاز، الى جانب المخطط المناخي المحلي، في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية المختلفة.



