قبلي: اضطراب صعوبات التعلم لدى الاطفال موضوع دورة تكوينية انتظمت بدار الشباب بسوق الاحد

تعاني مناطق داخلية من ارتفاع عدد المعنيين من الاطفال بصعوبات التعلم الذي عادة ما يتحول الى تحول الى اضطراب، بسبب عدم الالمام باسبابه وطرق التعامل معه وذلك نظرا لغياب التوجيه والارشاد والمتابعة، وهو ما يحتم مزيد تاهيل المجتمع المحلي حتى يكتسب المهارات الكافية لاكتشاف هذا الاضطراب والتدخل السريع لمعالجته، وفق ما اوضحه ل"وات" المشرف على دورة تكوينية انتظمت على امتداد ثلاثة ايام بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، بدار الشباب بسوق الاحد من ولاية قبلي.



واوضح رائد صلاح، المشرف على الدورة التكوينية، التى اختتمت اشغالها اول امس الاحد، ان هذا النشاط الموجه للاساتذة والمعلمين والناشطين في مجال تربية الاطفال يرمي الى التعريف باساسيات صعوبات التعلم والاسباب التي تؤدي الى تواجد اضطرابات صعوبات التعلم لدى الاطفال



واكد ان برنامج هذه الدورة، سيمكن المشاركين من التعرف على طرق اكتشاف اضطرابات صعوبات التعلم لدى الاطفال وكيفية معالجتها مع اكسابهم بعض المهارات في كيفية تدريس الاطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم خاصة وانهم يحتاجون دائما الى وضعيات محددة في عملية التدريس والتدريب والتاهيل.



واشار الى ان الدورة التكوينية شهدت مشاركة عدد من الاساتذة والمدرسين بالمدارس العمومية والخاصة اضافة الى عدد من الطلاب، واضاف انه سيتم قريبا انجاز برنامج تدريبي اخر بدار الشباب بسوق الاحد حول كيفية بعث المشاريع الصغرى يستهدف النساء العاملات بالمنازل من اجل تعريفهن بكيفية انشاء مشاريعهن الخاصة وتسويق منتوجاتها.



