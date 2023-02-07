التيار الديمقراطي يرفض "تطويع" النيابة العمومية لضرب الحق النقابي

التيار الديمقراطي يرفض "تطويع" النيابة العمومية لضرب الحق النقابي

Publié le Mardi 07 Février 2023 - 10:38 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعرب حزب التيار الديمقراطي عن رفضه "تطويع" النيابة العمومية لضرب الحق النقابي، وذلك اثر الإيقافات والإحالات التى طالت نقابيين.

واتهم، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، السلطة التى وصفتها بسلطة الانقلاب، بمواصلة تفكيك الدولة واستهداف مؤسسات المجتمع، ومواصلة سياسة التضييق على الحريات والتجييش والتخوين ضد النقابات والمنظمات والقضاة والأحزاب .

واعتبر أن عجز السلطة عن الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية وإصرارها على الهروب إلى الأمام في سياسة تهديم الدولة سيدفعها حتما نحو القمع الممنهج لكل معارضة أو نفس نقدي .

وأكد ضرورة وجود بديل اجتماعي ديمقراطي يبني ديمقراطية حقيقية ويضمن الحرية والتشغيل والكرامة، متمسكا بحرية التعبير والتنظم والعمل السياسي والنقابي والمدني.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261250



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 07 فيفري 2023 | 16 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:21 17:53 15:27 12:40 07:16 05:49
Babnet
11°
 Babnet13° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-911°-913°-912°-914°-9
  • Avoirs en devises
    22216,7

  • (6 fev)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34992 DT        1$ =3,07000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 fev)   1175,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   