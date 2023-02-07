الهلال الأحمر التونسي يدعو الاطار الطبي وشبه الطبي من المتطوعين الى التسجيل للمشاركة في المد التضامني إلى سوريا وتركيا

دعا الهلال الأحمر التونسي الاطار الطبي وشبه الطبي من المتطوعين في هياكله الوطنية والجهوية والمحلية إلى التسجيل الفوري اليوم الثلاثاء قبل الساعة العاشرة صباحا على بريده الالكتروني استعدادا للمساهمة في البعثة الرسمية لتقديم جهود الإغاثة في سوريا وتركيا عقب الزلزال المدمر



وحث الهلال الأحمر التونسي، الاطار الطبي وشبه الطبي من المتطوعين الراغبين في تقديم المساعدة للمتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب كل من سوريا وتركيا أمس الاثنين ومن لديهم جوازات سفر، الى إرسال مطالبهم للمشاركة على البريد الالكتروني

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وتعهد الهلال الأحمر التونسي في بيان نشره على صفحته الرسمية "فايس بوك" بتقديم المساعدات إلى ضحايا الزلزال المدمر الذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، بإرسال المساعدات في غضون الساعات القادمة تزامنا مع المبادرة التي أطلقها أمس الاثنين رئيس الجمهورية قيس سعيد بإرسال طائرة محملة بالمساعدات



كما دعا الهلال الأحمر التونسي كل الراغبين في التبرع بالمساعدات للشعبين السوري والتركي إلى التواصل مع خلية تنسيق المساعدات على الأرقام التالية:



27552975

90279632

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