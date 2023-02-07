الفرع الجهوي للعدول المنفذين بتونس يرفض عدم تمكين نبيل بفون من مباشرة مهنته والسفر

أعرب الفرع الجهوي للعدول المنفذين بتونس، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، عن رفضه عدم تمكين العدل المنفذ والرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون من مباشرة مهنته، ومنعه من السفر .



وكان بفون صرح في فيديو نشره على صفحته الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم منعه من السفر السبت الماضي ل"عدم تطابق مهنته المضمّنة في جواز السفر مع مهنته الحاليّة"، مشيرا الى أنه لم يتمكن من تجديد وثائقه بسبب عدم تمكينه من مباشرة مهنته .



واعتبر الفرع الجهوي أن المظلمة التى يتعرض لها بفون تعد خرقا واضحا للحقوق الأساسية المضمونة في الدساتير والمواثيق الدولية ، مطالبا وزارة العدل بتمكينه من استئناف نشاطه المهني طبق أحكام القانون الأساسي المنظم لمهنة العدول المنفذين .



كما طالب وزارة الداخلية بتمكين بفون من ممارسة حقه الدستوري في السفر، مؤكدا الاستعداد لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية الكفيلة لاعادة حقوقه المنتهكة، حسب نص البيان.



