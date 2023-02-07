ملتقى تونس الدولي لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة - 8 ميداليات من بينها 3 ذهبية حصيلة المشاركة التونسية في اليوم الاول

Publié le Mardi 07 Février 2023 - 09:21 قراءة: 1 د, 7 ث
      
احرزت عناصر المنتخب التونسي لذوي الاحتياجات الخاصة 8 ميداليات (3 ذهبية و2 فضية و3 برونزية) مساء الاثنين في اعقاب اليوم الأول لملتقى تونس الدولي لالعاب القوى "الجائزة الكبرى" الذي يقام بملعب العاب القوى برادس من 6 الى 8 فيفري الجاري.

وجاءت الميداليات الذهبية بواسطة فوزي رزيق (رمي الرمح، صنف اف 34) وياسين القنيشي (دفع الجلة، صنف اف 36) ووليد كتيلة (100م، صنف تي 34) بينما فاز بالميداليتين الفضيتين يسرى بن جمعة (رمي الرمح، صنف اف 34) ومحمد نضال الخليفي (100م، صنف تي 53). اما الميداليات البرونزية فقد تحققت عن طريق محمد الطرابلسي (رمي الرمح، صنف اف 34) واحمد بن مصلح (دفع الجلة صنف، اف 37) ومحمد مالك اينغازو (100م، صنف تي 37).
واحتلت تونس اثر منافسات اليوم الافتتاحي المركز الثاني في الترتيب العام لجدول توزيع الميداليات خلف العراق المتصدر ب7 ميداليات (4 ذهبية و2 فضية و1 برونزية) وامام اوزبكستان الثالثة ب4 ميداليات (2 ذهبية و2 فضية) والمغرب الرابع ب4 ميداليات (2 ذهبية و2 برونزية) والهند الخامسة ب3 ميداليات (1 ذهبية و1 فضية و1 برونزية).

وفي ما يلي جدول توزيع الميداليات
البلد ذهبية فضية برونزية
العراق 4 2 1
تونس 3 2 3
أوزبكستان 2 2 0
المغرب 2 0 2
الهند 1 1 1
ماليزيا 1 1 0
الجزائر 1 0 2
السعودية 0 3 0
غينيا 0 2 2
انغولا 0 1 1
رومانيا 0 0 1
قطر 0 0 1


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