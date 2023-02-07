المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو الى انشاء جسر جوي لمساعدة أطفال سوريا وتركيا

Publié le Mardi 07 Février 2023 - 09:00 قراءة: 0 د, 32 ث
      
دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط الحكومة والشعب التونسي الى انشاء جسر جوي لمساعدة الأطفال المتضررين من زلزال سوريا وتركيا أمس الاثنين وارسال أطباء أخصائيين نفسانيين للإحاطة بالأطفال الذين فقدوا ذويهم

ووجهت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط في بيان لها أمس الاثنين نداء الى العائلات التونسية للتبرع بالحاجيات الأساسية من لباس وأغطية عبر منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر التونسي داعية كل شعوب العالم والمنظمات الدولية الى المساعدة العاجلة للأطفال ولعموم المتضررين من الشعبين

يذكر أن زلزالا مدمرا ضرب فجر الإثنين 6 فيفري الجاري تركيا وسوريا، وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، مخلفَين خسائر بشرية فادحة وأضراراً مادية.

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