خلال جلسة عمل وزارية : التوصية بالتعمق والتشاور حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة

Publié le Mardi 07 Février 2023 - 06:03 قراءة: 0 د, 27 ث
      
انعقدت جلسة عمل وزراية تراستها رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان صباح الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة تم خلالها التوصية بمزيد التعمق في مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة على ان يتم عرضه لاحقا على مجلس وزاري للمصادقة.

وتم التاكيد في جلسة العمل التي قدمت خلالها وزيرة وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي عرضا حول مشروع الاستراتيجية ،على ضرورة التشاور بشانه على الأطراف المعنية وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة

وتضمن العرض وفق ذات البلاغ ،أهم محاور مشروع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتصرف في النفايات المنزلية والنفايات المشابهة وأهم الاهداف التي ترنو الى تحقيقها.



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