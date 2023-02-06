وجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الإثنين رسالتي تعزية إلى كلّ من الرئيس السوري بشّار الأسد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان،أعرب من خلالهما، بإسمه الخاص وأصالة عن الشعب التونسي، عن خالص عبارات تضامن تونس وتعاطفها مع الشعبين السوري والتركي الشقيقين على إثر الزلزال الذي جدّ صباح اليوم، وخلف مئات الجرحى و القتلى .



وجدّد رئيس الدولة التأكيد على "استعداد تونس التام للوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا وتركيا في هذه الفاجعة وتقديم العون والمساعدة الأخوية لتجاوز تداعياتها"،وفق ما أفاد به وكالة (وات) مصدر مأذون برئاسة الجمهورية .



وكان المصدر ذاته قد قال للوكالة في وقت سابق مساء اليوم انه سيتم إرسال 14 طنا من الأغطية والطعام وحليب الأطفال إلى هذين البلدين، كما سيتولى الهلال الأحمر التونسي منح مساعدات عاجلة للمتضرّرين ستتولى طائرات عسكرية نقلها.



وسيتم أيضا توجيه فرق من الحماية المدنية التونسية ودعوة الأطباء الراغبين في التطوّع للتوجّه إلى المناطق المنكوبة للمساعدة على تجاوز تداعيات هذه الكارثة.

وكانت تونس قد عبّرت عن تضامنها التام مع أشقائها في كل من سوريا وتركيا، واستعدادها لتقديم يد العون، والمساهمة في دعم الجهود المبذولة في هذه الظروف الصعبة، من أجل تجاوز تداعيات هذه المأساة الإنسانية.



ووفق احدث حصيلة خلف الزلزال الذي طال مناطق في تركيا 2316 قتيلا في حين أعلنت وزارة الصحة السورية مساء اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في مدن حلب وحماة واللاذقية وطرطوس إلى 538 قتيلا و 1353 جريحا .







