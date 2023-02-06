توزر: جمعية إرادة للتنمية بتوزر تطلق راديو واب "صدى إرادة" لتسليط الضوء على مشاغل الجهة وخاصة الشباب

أطلقت جمعية "إرادة" للتنمية بتوزر، بداية من اليوم الاثنين، راديو واب "صدى إرادة"، وهو راديو يجمع نخبة من الشباب من تلاميذ المعهد النموذجي وطلبة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات، لإتاحة فرصة القيام بتجربة إذاعية تمكنهم من الاهتمام بمشاغل الشباب ومشاغل الجهة في مجالات متنوعة، وفق عضو الجمعية ومديرة مشروع توزر آب الخاص بالجمعية سلوى فتحلي.



وبينت ان الجمعية انفتحت بذلك من خلال بعث راديو الواب، على كفاءات من خارج الجمعية، مؤكدة أنه من بين أهداف المبادرة اتاحة الفرصة للشباب لإبراز مواهبه ومهاراته التواصلية عبر برامج مباشرة وأخرى مسجلة، تمس فئة الشباب وتبرز مهاراته الحياتية ودوره في العمل الجمعياتي، إضافة الى العمل على ابراز دور الشباب في علاقته بالمجتمع المدني وبجهته والتعريف بولايته.



ويعتبر هذا الفضاء الإذاعي منبرا للتعبير عن الرأي ولمتابعة المستجدات بحسب نفس المصدر، من خلال برامج تهتم بمستجدات العمل المدني والتنموي والثقافي في الجهة ومشاركة الشباب في العمل الجمعياتي وتكون البرامج بذلك إما أسبوعية أو نصف شهرية وأخرى شهرية.



وتم تمويل الراديو عن طريق الاتحاد الأوروبي، ضمن الأنشطة الممولة لفائدة الجمعية، كما تم توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، وتم اخضاع أعضاء الجمعية والشباب المتطوع للتنشيط الى دورات تكوينية في مجال تقنيات التواصل والثقة في النفس وتقنيات الحوار وإدارة النزاعات، وتم في المجال الإعلامي تنفيذ حلقات حوار في تقنيات الحوار والمونتاج.



