المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية لاطارات وأعوان الصحة في اعتصام مفتوح بمقر وزارة الصحة بداية من يوم 20فيفري

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 20:06 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قرر المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية لاطارات وأعوان الصحة الدخول في اعتصام مفتوح بوزارة الصحة ابتداء من الاثنين 20 فيفري الحالي، وفق ما أعلنته التنسيقية.
وافادت التنسيقية في بيان لها اليوم الاثنين ،ان قرار مكتبها التنفيذي الاعتصام بمقر الوزارة يأتي في اطار المطالبة بفتح ملفات الفساد و من أجل الدعوة لاصدار قانون أساسي لاعوان الصحة في شكل مرسوم رئاسي.
ودعت كافة اعوان واطارات الصحة الى الوحدة والاستعداد للدفاع عن مطالبهم،منددة بما اعتبرته تلكؤا من سلطة الاشراف في مكافحة الفساد .
ونددت التنسيقية بتكميم الأفواه مما جعل المبلغين عن الفساد مستهدفين ممن وصفتهم بالعصابات والبارونات في قطاع الصحة، داعية الى انهاء كل اشكال التشغيل الهش بما فيها عقود اسداء الخدمات.
وطالبت بالتحرك الجدي في كل ملفات الفساد صلب وزارة الصحة عن طريق تفقدية رئاسة الجمهورية ،داعية الى انقاذ الشركة التونسية الصناعات الصيدلية من الأفلاس.
كما نبهت من أن منظومة الصحة في تونس تعاني من اهتراء البنية التحتية و فقدان الادوية،مشيرة، الى ان الجهات الداخلية مازلت تشكو من نقص في طب الاختصاصات .



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