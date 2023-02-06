معهد الرصد الجوي: لا وجود لموجات تسونامي على كامل السواحل التونسية بسبب زلازل تركيا وسوريا

أكد المعهد الوطني للرصد لجوي عدم وجود موجات للمدّ البحري "تسونامي"، على كامل السواحل التونسية نتيجة لسلسلة الزلازل التي هزت وسط تركيا وشمال غرب سوريا.



ونفى المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له، الاثنين، تسجيل محطات رصد الزلازل، أيّ حدث زلزالي للبلاد خلافا لما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وضرب فجر الاثنين جنوب تركيا وشمال سوريا، واحد من أقوى الزلازل في التاريخ، بلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريشتر، أعقبه آخر بقوة 6ر7 درجات، علاوة على عدة هزات ارتدادية، وهو ما خلّف في حصيلة غير نهائية أكثر من ألفي قتيل وآلالاف الإصابات بالبلدين.















