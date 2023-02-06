دعم التعاون العسكري محور لقاء بين وزير الدفاع وسفير الكويت بتونس

التقى وزير الّدفاع الوطني عماد ممّيش، اليوم الاثنين بمقرّ الوزارة، سفير دولة الكويت بتونس منصور خالد العمر، في إطار دعم التعاون العسكري بين البلدين الشقيقن.



وأكد الوزير، أن اللقاء يمثّل فرصة لمواصلة العمل على الإرتقاء بمستوى التعاون العسكري بين تونس والكويت، وتدعيم الشراكة الدائمة في مجال التدريب والتكوين وتبادل الخبرات وتطويره، في إطار الثقة والإحترام المتبادل بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

من جهته، أبرز السفير الكويتي استعداد بلاده للسعي الى تطوير العلاقات الثنائية، والتعاون المثمر في مختلف المجالات العسكرية.





