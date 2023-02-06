دعم التعاون العسكري محور لقاء بين وزير الدفاع وسفير الكويت بتونس

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 22:07 قراءة: 0 د, 25 ث
      
التقى وزير الّدفاع الوطني عماد ممّيش، اليوم الاثنين بمقرّ الوزارة، سفير دولة الكويت بتونس منصور خالد العمر، في إطار دعم التعاون العسكري بين البلدين الشقيقن.

وأكد الوزير، أن اللقاء يمثّل فرصة لمواصلة العمل على الإرتقاء بمستوى التعاون العسكري بين تونس والكويت، وتدعيم الشراكة الدائمة في مجال التدريب والتكوين وتبادل الخبرات وتطويره، في إطار الثقة والإحترام المتبادل بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.
من جهته، أبرز السفير الكويتي استعداد بلاده للسعي الى تطوير العلاقات الثنائية، والتعاون المثمر في مختلف المجالات العسكرية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261227



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 06 فيفري 2023 | 15 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:52 15:27 12:40 07:17 05:49
Babnet
10°
 Babnet16° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-1013°-1011°-1013°-1011°-10
  • Avoirs en devises
    22216,7

  • (6 fev)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34992 DT        1$ =3,07000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 fev)   1175,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   