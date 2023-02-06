بطولة الرابطة المحترفة الاولى:تعيينات الجولة الرابعة عشرة

في ما يلي تعيينات مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (الختامية للمرحلة الاولى) بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور يوم الاربعاء 8 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س14) على النحو الاتي :



المجموعة الاولى

ملعب حمادي العقربي

الترجي الرياضي-امل حمام سوسة

ملعب بن جنات بالمنستير (دون حضور الجمهور)

الملعب التونسي-اتحاد تطاوين

ملعب اولمبي سوسة

النجم الساحلي-النادي البنزرتي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي-هلال الشابة



المجموعة الثانية

ملعب باجة

الاولمبي الباجي-النادي الافريقي

ملعب المهدية

مستقبل الرجيش-الاتحاد المنستيري

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد-نجم المتلوي

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان-مستقبل سليمان





