بطولة الرابطة المحترفة الاولى:تعيينات الجولة الرابعة عشرة

بطولة الرابطة المحترفة الاولى:تعيينات الجولة الرابعة عشرة

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 18:18 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في ما يلي تعيينات مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (الختامية للمرحلة الاولى) بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور يوم الاربعاء 8 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (س14) على النحو الاتي :

المجموعة الاولى
ملعب حمادي العقربي
الترجي الرياضي-امل حمام سوسة
ملعب بن جنات بالمنستير (دون حضور الجمهور)
الملعب التونسي-اتحاد تطاوين
ملعب اولمبي سوسة
النجم الساحلي-النادي البنزرتي
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-هلال الشابة

المجموعة الثانية
ملعب باجة
الاولمبي الباجي-النادي الافريقي
ملعب المهدية
مستقبل الرجيش-الاتحاد المنستيري
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد-نجم المتلوي
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان-مستقبل سليمان


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