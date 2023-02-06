القصرين: أشغال بناء مستودع بلدي وقصر بلدية الشرايع-مشرق تسير بنسق حثيث (رئيس البلدية)

تسير أشغال مشروع بناء مستودع بلدي وقصر بلدية ببلدية الشرايع-مشرق الشّمس الراجعة بالنظر إلى معتمدية سبيطلة في ولاية القصرين، التى انطلقت في ديسمبر المنقضي، بنسق حثيث، ومن المؤمل أن يدخل حيز الإستغلال في غضون شهر جوان 2023 وفق رئيس البلدية الناجم الصالحي.



وأوضح الصالحي في تصريح ل(وات) أن المشروعين مدرجين في إطار البرنامج الخصوصي لتمويل البلديات المحدثة منذ سنة 2020 وممولين من طرف صندوق القروض بكلفة تتجاوز ال989 ألف دينار لقصر البلدية و396 ألف دينار للمستودع البلدي .



وقال في سياق متصل إن "تأخر بناء قصر البلدية والمستودع البلدي في الآجال المحددة له (سنة 2020 ) يعود إلى اشكاليات إدارية وعقارية متعلقة بقطعة الأرض الحالية ( المقر الحالي للبلدية)، التي كانت على ملك المجلس الجهوي للولاية، وهو ما تطلب إعداد كل الوثائق الإدارية والقانونية لتحويلها الى ملك بلدي، بالاضافة طول الدراسات التي دامت سنتين ونصف، واعلان طلب العروض الذي دام 6 أشهر".



وشدّد الصالحي على أهمية المشروعين في توفير خدمات ادارية جيدة للمواطنين والمحافظة على معدات وتجهيزات البلدية التي تفوق قيمتها المالية ال2 مليون دينار .



يشار الى أنه ستنطلق قريبا بالمنطقة البلدية الشرايع-مشرق الشمس، أشغال بناء مركب طفولة دامج بالشراكة مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، مع مركب حرفي تجاري والذي هو حاليا في المراحل الأخيرة من إعداد طلب العروض للمقاوليين.



