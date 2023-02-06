وزير النقل: ميناء المياه العميقة بالنفيضة... سيتم الكشف عن نتائج طلب العروض قريبا

يجري، حاليا، تقييم نتائج طلب العروض المتعلّق بميناء المياه العميقة بالنفيضة وسيتم الكشف عن الشركة، التّي ستتولى تنفيذ المشروع قريبا، ذلك ما صرّح به وزير النقل، ربيع المجيدي، الإثنين، بتونس.



"تبعا لطلب العروض، الّذي أعيد إطلاقه، تلقينا عديد العروض الجادّة من طرف شركات ذات صيت دولي"، ذلك ما أوضحه، المجيدي، في تصريح إعلامي على هامش ورشة عمل خصّصت لموضوع "قدرة الموانىء على الصمود وجودة البنية التحتية".

وبحسب وزير النقل فقد تمّ التمديد في صلوحيّة طلب العروض للتثبت أكثر من الجوانب الفنية والمالية، للمتقدمين للفوز بطلب العروض. وأوضح أن إسناد المشروع سيكون لفائدة الطرف، الذّي تمكن من الاستجابة أكثر لكل المقاييس، التّي تمّ تحديدها في طلب العروض.



والجدير بالذكر أنّ ميناء المياه العميقة بالنفيضة، ويعد من بين المشاريع الكبرى في قطاع النقل البحري على مستوى الحجم والكلفة، شهد تأخيرا في إنجازه، خاصّة وأن فكرة المشروع تعود إلى سنة 2006.



يذكر أنّه خلال شهر أكتوبر 2022 كان وزير النقل صرّح بأنّ الشركة، التّي ستتولّى إنجاز ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية المحاذية سيتم الإعلان عنها نهاية الشهر ذاته.



ويعد الميناء جزء من مركب مينائي بالنفيضة سيتم تنفيذه على امتداد 3 آلاف هكتار يشمل ميناء المياه العميقة بكل مكوّناته، على امتداد ألف هكتار، والمنطقة الاقتصادية واللوجستية، على امتداد ألفي هكتار. ويتوقع أن يستقبل الميناء، إثر إنجازه، حوالي 4،8 مليون حاوية ذات 20 قدم مع توفير 52 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.







