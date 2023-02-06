كاس تونس: برنامج مباريات الدور السادس عشر

كاس تونس: برنامج مباريات الدور السادس عشر

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 15:41 قراءة: 0 د, 50 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور السادس عشر لمسابقة كاس تونس موسم 2022-2023 نسخة الهادي شاكر و التي ستدور على 3 دفعات ايام 12 و 15 و 16 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة و النصف ظهرا (س13 و 30دق)على النحو الاتي:

الاحد 12 فيفري 2023
ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي
الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة-امل حمام سوسة
ملعب بوسالم الاصطناعي
اتحاد بوسالم-الملعب التونسي
اولمبي سوسة
النجم الساحلي-مستقبل سليمان
ملعب مساكن
هلال مساكن-مستقبل الرجيش
ملعب يحدد لاحقا
هلال الشابة-نادي حمام الانف
ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران-اولمبيك سيدي بوزيد
ملعب محمد الطمباري الاصطناعي
جريدة توزر-قوافل قفصة
ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي-الملعب الصفاقسي
ملعب مقرين
جمعية مقرين-النادي البنزرتي
ملعب البقالطة الاصطناعي
غزال البقالطة-البعث الرياضي ببوحجلة
المركب الرياضي بالقصرين
مستقبل القصرين-النجم الرادسي
ملعب بئر بورقبة
نادي كرة القدم بالحمامات-الاولمبي الباجي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين-نجم المتلوي

الاربعاء 15 فيفري 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-امل جربة
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان-الاتحاد المنستيري


الخميس 16 فيفري 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-مكارم المهدية

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261212



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 06 فيفري 2023 | 15 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:52 15:27 12:40 07:17 05:49
Babnet
13°
 Babnet15° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-1114°-1010°-812°-812°-9
  • Avoirs en devises
    22124,2

  • (3 fev)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34881 DT        1$ =3,04976 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 fev)   1310,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   