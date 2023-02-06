حزب الراية الوطنية يدعو رئيس الدولة إلى الاسراع بتنصيب المحكمة الدستورية ورصد ميزانية لها

دعا حزب الراية الوطنية، في بيان له اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى احترام التزامه بأحداث المحكمة الدستورية والاسراع بتنصيبها، ورصد ميزانية لها، "حتى تقوم بواجبها في منع التغول الحاصل على انفاذ القانون"، وفق تعبيره.



كما اعتبر الحزب، أن عدم ارساء المحكمة الدستورية التي نص عليها الباب الخامس من الدستور، "يمثل مواصلة لنهج الانفراد بالسلطة دون رقيب أو حسيب الذي انتهجه رئيس الجمهورية، بعد مرور ستة أشهر من تمرير دستوره"، وفق نص البيان.



