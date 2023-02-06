حزب الراية الوطنية يدعو رئيس الدولة إلى الاسراع بتنصيب المحكمة الدستورية ورصد ميزانية لها

حزب الراية الوطنية يدعو رئيس الدولة إلى الاسراع بتنصيب المحكمة الدستورية ورصد ميزانية لها

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 15:33 قراءة: 0 د, 22 ث
      
دعا حزب الراية الوطنية، في بيان له اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى احترام التزامه بأحداث المحكمة الدستورية والاسراع بتنصيبها، ورصد ميزانية لها، "حتى تقوم بواجبها في منع التغول الحاصل على انفاذ القانون"، وفق تعبيره.

كما اعتبر الحزب، أن عدم ارساء المحكمة الدستورية التي نص عليها الباب الخامس من الدستور، "يمثل مواصلة لنهج الانفراد بالسلطة دون رقيب أو حسيب الذي انتهجه رئيس الجمهورية، بعد مرور ستة أشهر من تمرير دستوره"، وفق نص البيان.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261210



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 06 فيفري 2023 | 15 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:52 15:27 12:40 07:17 05:49
Babnet
13°
 Babnet15° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-1114°-1010°-812°-812°-9
  • Avoirs en devises
    22124,2

  • (3 fev)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34881 DT        1$ =3,04976 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 fev)   1310,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   