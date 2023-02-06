الكاف: يوم الخميس انطلاق عمل دار الخدمات الإدارية بنبر

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 14:48 قراءة: 0 د, 26 ث
      
افاد رئيس بلدية نبر رمزي الدشراوي، بانه من المنتظر ان يتم يوم 09 فيفري الجاري فتح دار الخدمات الإدارية، بعد ان تم نهاية الأسبوع الماضي امضاء الاتفاقية الخاصة باستغلال وتنظيم دار الخدمات، التي ستقدم خدمات ادارية مختلفة لفائدة متساكني المعتمدية الواقعة شمال ولاية الكاف

وبين الدشراوي في تصريح لوسائل الإعلام بمناسبة توقيع الاتفاقية، انها تضمنت تحديد الجوانب الترتيبية والتنظيمية واللوجستية لانطلاق الدار في اسداء كل الخدمات التي تهم أدارات الكهرباء والغاز واستغلال وتوزيع المياه والضمان الاجتماعية والتقاعد والحيطة الاجتماعية والتأمين على المرض والتكوين المهني والتشغيل وكذلك الاتصالات

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